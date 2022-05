‘El Bronco’ dirige carta a AMLO; le pide ayuda ante supuestos abusos en su contra

NUEVO LEÓN, México.-A través de redes sociales, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón publicó una carta dirigida a AMLO con motivo de su visita a Nuevo León y pidió su ayuda ante supuestos abusos en su contra.

En la misiva, que fue compartida la noche del jueves 12 de mayo, 'El Bronco' acusa que las autoridades actúan de “mala fe”, luego de que fuera detenido por su probable participación en supuestos delitos electorales durante los comicios de 2018.

Te puede interesar: 'El Bronco': Fijan prisión preventiva a Rodríguez Calderón hasta por 2 años

Asimismo, el ex gobernador de Nuevo León califica de "prefabricados" los delitos por los que se le encarceló y considera que algunas autoridades de la entidad no eran competentes en investigaciones para juzgarlo.

Señor presidente, con toda razón usted ha reprobado públicamente las venganzas políticas, y en mi caso particular de manera incontestable soy una víctima más de ellas, por razones que sin duda son anti jurídicas e inconfesables", menciona 'El Bronco' en la carta.

Con motivo de la visita del presidente @lopezobrador_ a Nuevo León, le he escrito una carta para que le sea entregada, se las comparto y nuevamente gracias por estar al pendiente y por su apoyo, es para mi un gran aliciente. pic.twitter.com/9CHuZ23T9o — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) May 13, 2022

Salud de 'El Bronco'

Rodríguez Calderón sostuvo que desde su captura ya necesitaba de atención médica de alto nivel, pero no se le prestó hasta el momento en el que corre riesgo su vida.

Te puede interesar: "El Bronco" es preso político, asegura su esposa y pide a AMLO intervenir en el caso

"Me dirijo a usted, desde el Hospital Universitario en el que no solo me encuentro postrado en cuanto a cada vez más delicado estado de salud sino también en el que permanezco injustamente privado de la libertad", añade el ex mandatario estatal.

Cabe recordar que hace unas semanas, Adalina Dávalos Martínez, esposa de Jaime Rodríguez Calderón, solicitó la intervención de Andrés Manuel López Obrador para que se haga justicia a “El Bronco”, pues consideró que es un preso político del gobierno estatal.