''El Bronco'' critica a AMLO por donación a Centroamérica

MONTERREY, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin consultar con los mexicanos y el Congreso de la Unión, destine recursos para crear empleos en Centroamérica, cuando hay tanta gente en México que vive en mayor pobreza.

“El Bronco” expuso lo anterior durante una reunión con unos 200 integrantes de asociaciones civiles, donde fue presentado un directorio con los datos de casi 600 agrupaciones no gubernamentales existentes en el estado, ante quienes señaló que a diferencia de López Obrador, él no les quitará recursos, sino buscará incrementárselos.

Después en rueda de prensa, el gobernador argumentó su rechazo a que se destinen 90 millones de dólares para generar 60 mil empleos en El Salvador, Honduras y Guatemala, expuso que “a México le hace falta mucho dinero, es como si yo dijera, voy a apoyar a los pobres de Coahuila, ¿qué va a decir la gente de Nuevo León?, me eligieron como gobernador de este estado”.

Agregó que se lo va a decir al presidente, “él tendrá sus argumentos, pero creo que México necesita ese dinero, no podemos en el afán de ganar simpatías hacia el exterior (destinar esos recursos); si Donald Trump nos los está regresando (a los migrantes)”.

Por eso, reiteró, “no está bien, creo que quitarle dinero al que trabaja, y luego no consultarle para poderlo destinar a un país que no es el nuestro, se requiere de una aprobación, a eso me refiero, el presidente tiene que consultar a los mexicanos si eso está bien o está mal, el presidente tiene que pedir autorización al Congreso para destinar recursos que no estaban dentro del presupuesto y le fueron otorgados para su administración; es como si yo ahorita entrego recursos que no están en el presupuesto”.

Al mencionarle que según el gobierno federal, el fondo para Centroamérica se creó desde el sexenio de Felipe Calderón, y México empezó a destinar recursos con aval del Congreso a partir de Enrique Peña Nieto, “El Bronco” expresó que si son recursos aprobados “pues qué bueno, yo digo si no estuvieran, pero creo que están más pobres Chiapas y Oaxaca, y el propio sur de Nuevo León necesita ese dinero, como para poderlo enviar a otro país”.

“Entiendo el concepto humanitario del presidente, pero no comprendo que use la chequera con libre disposición, eso está mal”, recalcó ‘El Bronco’.

En su mensaje con los representantes de ong´s, Rodríguez Calderón cuestionó que hay leyes muy viejas y decisiones políticas muy antiguas que se tienen que vencer, porque “es muy ingrato que se despilfarre el dinero público, y este año en el país vayan a gastar más de 20 mil millones de pesos tirados a la basura, para sostener parásitos de los partidos políticos”.

Este año en Nuevo León, no tenemos elecciones, “pero tenemos que sostener con el dinero público edificios vacíos, personajes políticos que no han trabajado en toda su vida, tenemos que gastar 600 millones de pesos en ellos; si por mí fuera yo hubiera terminado con eso, pero no es facultad del gobernador, esa disparidad tiene que terminar, y será cuando la sociedad civil se organice”, declaró Rodríguez Calderón.

“Hoy el presidente (Andrés Manuel López Obrador) dice, y lo debo decir también en esta reunión, que va a apoyar a los países sudamericanos (en lugar de centroamericanos) a generar empleo, cuando en México se requiere esa inversión para conservar lo que tenemos”, agregó ‘El Bronco’.

“Son disparidades, puntos de vista diferentes, y no veo a los actores políticos de este país diciéndole al presidente que no puede disponer de los recursos cada que a él se le ocurra decir, que va a hacer o deshacer con el presupuesto público lo que él necesita”, dijo Rodríguez Calderón.

Señaló que ojalá a él le dieran la oportunidad los políticos de Nuevo León de hacer eso. “Esa es la gran diferencia entre quienes queremos hacer las cosas de manera responsable, ajustándonos a lo que dice la ley, y haciendo respetar la ley”, frente a lo que está haciendo López Obrador.

Después “El Bronco” volvió a cuestionar las políticas de López Obrador ante los delincuentes, al señalar que hay sociedades que están perdiéndose en la maldad, “y no es con el idealismo cómo vamos a sacarlos de ese concepto equivocado que tienen”.

Aseveró que una sociedad que se pierde a sí misma, requiere un liderazgo más estricto, más contundente, y quizá más duro. “Tenemos que hacer que la sociedad reaccione, para poder terminar la violencia y la maldad”.

‘El Bronco’ señaló, “no es con el amor y paz como podemos hacer que una gente que está en la maldad pueda reaccionar, tiene que ser con la rehabilitación, pero la rehabilitación no es nada más decirle a la persona que se porta mal, pórtate bien, tiene que vivir una adversidad y tener una crisis de reflexión para poder cambiar su manera de pensar y su manera de actuar”.

En la reunión con los representantes de asociaciones civiles de Nuevo León, también cuestionó que el presidente López Obrador, haya decidido ya no entregar directamente recursos a los líderes de la sociedad civil.

“En eso sí tiene razón Andrés Manuel, que se entreguen ya sin líderes, pero él se convirtió en el líder y él sí puede repartir y los demás no, en él sí está bien visto y en el resto no, por eso nosotros no seguimos esa política, yo dije ni maiz paloma, aquí en Nuevo León las organizaciones de la sociedad civil seguirán siendo apoyadas y les vamos a crecer el presupuesto, no se los vamos a quitar”.

Recordó que algunos se enojaron cuando se postuló como candidato presidencial, pero lo hizo porque se necesita tener liderazgos más estrictos, “eso creo yo, a lo mejor la gente no votó por mí, porque le asusta tener un gobernante estricto”.

Decían que al cabo que ni iba a ganar, pero logré que el presidente me respetara más, y esté apoyando al estado en los proyectos más importantes como el Metro, al entregar los recursos que había prometido Enrique Peña Nieto; para la presa libertad, y sacar los trenes de la ciudad, concluyó el gobernador.