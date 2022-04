'El Bronco': Defensa del ex gobernador pide diferir audiencia por su estado de salud

NUEVO LEÓN, México.-Este viernes inició la audiencia de imputación en contra de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, quien es acusado de presunto abuso de autoridad por la apropiación ilegal de la Ecovía en 2016.

Sin embargo, abogados del ex gobernador de Nuevo León pidieron al juez de control diferir la audiencia virtual por el estado de salud en que se encuentra 'El Bronco'.

Te puede interesar: 'El Bronco': Piden trasladar al exgobernador a hospital para que le realicen estudios médicos

De acuerdo con las fuentes consultadas, el ex mandatario estatal se sintió mal en la audiencia al presentar náuseas, diarrea e hipertensión. Por ello, el doctor Manuel de la O Cavazos, ex secretario de Salud de Nuevo León, arribó al Centro de Reinserción Social número 2 para realizar una revisión médica a Rodríguez Calderón.

Al proceso que se lleva a cabo de manera virtual y privada, también estaban citados el ex secretario de Economía, Roberto Russildi Montellano; el ex director de la Agencia Estatal de Transporte, Jorge Alfredo Longoria Treviño; y el ex director de Metrorrey, Manuel Benjamín González Fernández.

Requisa Ecovía

Según información de Milenio, representantes de Tecno Ecológico interpusieron una denuncia por el acuerdo de fecha 13 de octubre de 2016, por medio del cual se determinó la requisa de los bienes y derechos de dicha compañía como titular de la concesión de operación del corredor Lincoln-Ruiz Cortines, denominado Ecovía.

Te puede interesar: 'El Bronco': Esto hallaron en las cajas fuertes decomisadas al ex gobernador de Nuevo León

Los quejosos José Alberto Almaraz González, Abelardo Jorge Martínez García e Ismael Garza García impugnaron la designación de Manuel Benjamín González Fernández como administrador de la Ecovía, y la de Jorge Regino Rivas González como subadministrador.