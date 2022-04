'El Bronco': Abogados del ex gobernador denuncian presuntas irregularidades para mantenerlo en prisión

NUEVO LEÓN, México.-Abogados de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón denunciaron presuntas irregularidades del Poder Judicial del Estado.

A través de una carta difundida a medios de comunicación, el grupo de abogados que lleva el caso del ex gobernador de Nuevo León, señalaron presuntas irregularidades por parte del Poder Judicial, con las que se busca mantenerlo de manera ilegal en prisión.

En el mismo documento, la defensa de 'El Bronco' afirma que su estancia en el Penal 2 de Apodaca supone una violación a sus derechos.

Señalan que la Fiscalía no le notificó a 'El Bronco' que existía una investigación en su contra

Entre las supuestas irregularidades, la defensa jurídica del ex mandatario estatal señaló que, en primer lugar, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no le notificó a Rodríguez Calderón que existía una investigación criminal en su contra bajo el argumento de que no fue localizado para tal efecto.

Todo fue una deleznable y delictiva maniobra para obtener una orden de captura y encarcelarlo a toda costa, a pesar de que ni la Fiscalía en Delitos Electorales de Nuevo León ni el juzgador que mandató su aprehensión, tenían la competencia indispensable para ello”, menciona la carta.

Asimismo, señalaron que después de la detención, se "desempolvó" una carpeta antigua por el delito de abuso de autoridad.

La defensa de Rodríguez Calderón destacó que la intención del documento es que la autoridad federal revoque el auto de vinculación a proceso, además de las medidas cautelares del Poder Judicial del Estado para que 'El Bronco' quede en libertad.