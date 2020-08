El Altiplano traslada a 320 internos a Centro de Coahuila; ante Covid-19 no los puede atender

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México.- El 4 de agosto, de manera "fast track" y por no contar con la capacidad suficiente para el tratamiento del virus SARS-CoV-2, Marte Camarena Bahena, Director del Centro Federal de Readaptación Social Altiplano (Cefereso No. 1), en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, trasladó a 320 reos a otra prisión, que aún no “presentaban síntomas de contagio”, informó Proceso.

La periodista Patricia Dávila, en la edición 2284 del semanario, precisó que un día antes el directivo le envió:

Un oficio al comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, para comunicarle que, ante la falta de equipo, infraestructura y personal para atender a los internos contagiados, solicitaba su autorización para el traslado de 320 de ellos porque le resultaba imposible reclasificar a imputados, procesados y sentenciados 'sin evitar conflictos entre grupos delictivos antagónicos'”.

Camarena Bahena también señaló que laboraban con pocos trabajadores para garantizar la "mínima seguridad” en la cárcel, por lo que reportó que se presentaron 24 casos confirmados de Covid-19 en custodios y personas privadas de su libertad, sumado a 30 sospechosos. De los cuales nueves estaban ingresados en el área médica y cuatro murieron.

En consecuencia, el 4 de agosto se remitieron 320 detenidos del Altiplano al Centro Prestador de Servicios (CPS) de Coahuila, en el municipio de Ramos Arizpe.

La reportera apuntó que entre los trasladados a esa entidad del noreste se encontraban el entonces Jefe de Departamento de la Administración de Bienes Materiales, Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión de Petróleos Mexicanos (Pemex), Teniente Oziel Aldana Portugal, imputado por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos en colaboración con el general Eduardo León Trauwitz, presunto responsable del referido robo desde el interior de la empresa productiva del Estado.

Además, del principal presunto cómplice de José Antonio "N", El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, y Jorge Peña Cuevas, Alias El Papito o El Hulk, persona de confianza de El Marro.

Otro de los 320 enviados al CPS fueron Ernesto Mendoza Carvajal, cómplice de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, así como Juan Carlos Muñoz Vargas, El Pariente, antiguo jefe de La Familia Michoacana en el oriente del Estado de México. El cual es responsable de venta de narcóticos, cobro de derechos de piso y extorsiones a empresarios.

Con información de Proceso