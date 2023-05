El AMLO del 2018 hubiera sido enemigo jurado del AMLO actual: Chumel Torres

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante Chumel Torres causó polémica tras asegurar que la versión del presidente Andrés Manuel López Obrador del 2018 sería enemigo del actual.

El AMLO del 2018 hubiera sido enemigo jurado del AMLO actual", escribió en su cuenta de Twitter el conductor el Pulso de la República.

Junto al mensaje también tuiteó una caricatura del monero Antonio Garci Nieto, en la que criticaba entre otras cosas su postura en contra de Trump y sobre la militarización de México.

Algunas personas demostraron su desacuerdo con el tuit respondiéndole que: "Se ve que si no hablás del presidente te sientes perdido... así para poder tener un poco de reflector".

Otros usuarios de acuerdo con su punto de vista escribieron: "Y lo peor es que no hay un candidato capaz de hacerle frente." y "Sí, que cosas. Y casi me hace extrañar a Peña Nieto. Hacer que extrañes a un priísta no es cosa menor".