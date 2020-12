El 88% de los diputados del País tienen intención de reelegirse

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cerrar el primer corte para que los actuales diputados federales entregaran su carta de intención en la que se establece que planean buscar la reelección, 441 de los 500 diputados federales anunciaron formalmente su decisión de ir por la elección consecutiva, lo que representa 88% del total de los integrantes del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El registro de 441 legisladores desbordó los cálculos que hicieron los coordinadores parlamentarios la semana pasada y que publicó EL UNIVERSAL el sábado, pues ellos estimaban que aproximadamente irían por la reelección 396 diputados, es decir, 79% de San Lázaro.

De acuerdo con las cifras oficiales, de 252 diputados de Morena, 229 presentaron su carta de intención; de los 77 del PAN, 63 dijeron que sí; de los 48 priistas, 41 van por la reelección, y de los 46 petistas, 43 ya levantaron la mano para competir.

Asimismo, de los 27 de MC, 22 entregaron su carta de intención; de los 24 integrantes de Encuentro Social, 22 dijeron que sí; de los 12 perredistas, seis van; todos, los 11 del Verde, buscarán la reelección, y los tres diputados sin partido entregaron su documento a autoridades de la Cámara Baja.

Entre los diputados federales que sí buscarán la reelección se encuentran Gerardo Fernández Noroña (PT), Pablo Gómez (Morena), Porfirio Muñoz Ledo (Morena), Sergio Mayer (Morena), Jorge Emilio González, El Niño Verde, y Héctor Serrano (PT).

También el actual coordinador de Morena, Ignacio Mier, y otros morenistas como Adela Piña, Alfonso Ramírez Cuéllar, Dolores Padierna y Erik El Terrible Morales. También los panistas Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Romero, Jorge Luis Preciado y Laura Rojas.

Los priistas René Juárez, Enrique Ochoa Reza, Fernando Galindo, Héctor Yunes y Rubén Moreira.

Asimismo los actuales coordinadores parlamentarios del Verde, Arturo Escobar; de MC, Tonatiuh Bravo; del PES, Jorge Argüelles, y del PT, Reginaldo Sandoval, entre otros.

Relajan fiscalización. La noche de este martes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) liberó a las diputadas y diputados que buscarán la reelección de tener que ser enérgicamente fiscalizados, como lo había decidido el Instituto Nacional Electoral.

La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que aquellos legisladores que busquen la reelección no tendrán que informar al INE sobre las casas ciudadanas y módulos de información que manejan. Además, funcionarios del INE tampoco podrán hacer visitas sorpresa a estas casas legislativas para verificar si son o no utilizadas para llevar a cabo acciones de campaña.

Además, los diputados que busquen la reelección tendrán hasta el primer día hábil de enero próximo, el 4 de enero, para informar sobre su intención de buscar nuevamente una curul.

Por esto, la Cámara de Diputados, a través de su Secretaría General, publicó los lineamientos que deberán seguir los diputados federales que aspiren a la elección consecutiva y, en acatamiento a una resolución del TEPJF, marcó el 4 de enero de 2021 a las 12:00 de la noche como el plazo para recibir las cartas que deberá presentar cada legislador que busque la reelección.

La carta de intención se recibirá en días laborales de forma presencial de las 10:00 a las 18:00 horas y en el caso específico del 4 de enero será hasta la medianoche. Los interesados también podrán hacer este envío por correo electrónico, informaron.

Las cartas de intención tendrán formato libre y deberán dirigirse a la Secretaría General, con copia a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva; en todos los casos se hará entrega del acuse correspondiente, incluido el electrónico.

El hecho de firmar y presentar esta carta de intención no los convierte en automático en los candidatos de sus institutos políticos para las elecciones federales de 2021, pues todavía les falta pasar el filtro que establece cada uno de sus partidos.

Muchos de los diputados federales que han presentado su carta de intención, lo han hecho para estar en condiciones de ser elegibles por si sus partidos políticos los requieren para la siguiente contienda, pero si deciden no competir, no pasa absolutamente nada, pues no hay ninguna sanción por iniciar este procedimiento y no continuarlo.