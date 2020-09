El 71% de los mexicanos quiere que siga como Presidente, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que según una encuesta realizada este fin de semana, 71% de los mexicanos desean que continúe en el cargo y aseguró que la gente le grita en las calles que "no ceda ante los corruptos".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que a la par de que él subió un punto en la encuesta, la oposición a que siga en el cargo también tuvo un alza de un punto.

No es para presumir, pero en la última encuesta de este fin de semana, a la pregunta de '¿Quiere que continúe o que renuncie el Presidente?' traigo 71% de que continúe. Subí un punto, pero también la oposición subió un punto, porque era 70-25, ahora es 71-26. Ahí la llevamos, poco a poco".

"Esto significa que la gente quiere, además me lo dicen, me lo gritan en la calle. No ceda ante los corruptos, respaldo. Lo que decía el presidente Benito Juárez 'con el pueblo todo con el pueblo anda', el día que el pueblo no me respalde, ese día no voy a llorar, ese día me voy a ir a Palenque, Chiapas", dijo en Palacio Nacional.

El pasado 31 de agosto, el mandatario comentó que él tenía su encuesta donde 70% de los consultados pedía que siguiera en el cargo, frente a 25% que quería que se fuera y 5% que le daba igual.

"Yo tengo mi encuesta, (tengo) 70%. A la pregunta 'si hoy fuese la elección, ¿qué se quede o que se vaya?', traigo 70% que me quede, 25% que me vaya, y 5% que le da igual", dijo.