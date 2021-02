Ejército mexicano no es elitista ni oligárquico, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército mexicano no es un ejército elitista ni oligárquico que esté integrado por oficiales millonarios que formen parte de grupos de intereses, sino que provienen de sectores populares.

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que cuando tuvo que seleccionar al secretario de la Defensa (Sedena) llevó a cabo una investigación y encontró que la mayoría de los generales de división provenían de familias de campesinos y obreros.

Algo que me llamó mucho la atención es que todos los generales de división venían de familias del campo, familias de las ciudades, hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, hijos de militares, pueblo, estoy hablando de los generales de división".

"Ese es nuestro ejército, no es un ejército elitista, no es un ejército oligárquico, de oficiales millonarios que forman parte de los grupos de intereses creados de nuestro país. Por eso no hemos dudado en apoyarnos en el Ejército para avanzar", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que a un año y medio de la construcción de la Guardia Nacional es evidente que se ha avanzado mucho.

"La Policía Federal en su mejor momento llegó a contar con 40 mil elementos y en realidad la mitad eran operativos, la otra mitad era personal administrativo, 20 mil elementos para la seguridad pública en el país. Ahora la Guardia Nacional tiene 100 mil elementos operativos, cinco veces más en año y medio".

"La antigua Policía Federal no llegó a tener cuarteles en toda su existencia; ahora ya son cerca de 150 cuarteles como este en todo el país y el año próximo 240 en total".

Manifestó que fue "lamentable" la forma en que se trataba a los integrantes de la Policía Federal, debido a que iban a misiones a estados y se tenían que quedar a dormir a la intemperie, en hoteles, "y eran mal vistos, no se pagaba a los dueños de los hoteles. Un desorden, porque realmente lo que predominaba era la corrupción".

"Ahora es distinto, se tienen estas instalaciones para que los elementos de la Guardia Nacional puedan tener refugios, lugares seguros, dignos, que les permitan cumplir a cabalidad con sus funciones".

En esto sentido, el presidente López Obrador garantizó que a los elementos de la Guardia Nacional nunca les van a faltar sus sueldos y se procurara que tengan ingresos justos y seguridad social.

"El propósito es que también en eso se imite a las Fuerzas Armadas, que tengan la misma seguridad social, las prestaciones que se tiene en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa", aseveró.