Ejecutivo solicita a SCJN rechazar controversia de Banxico por Ley de Remuneraciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Ejecutivo federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazar la controversia constitucional que tramitó el Banco de México contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reformada en abril pasado.



Este miércoles, la Primera Sala de la Corte prevé analizar el recurso de reclamación presentado por el Poder Ejecutivo contra el acuerdo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa con el que dio entrada a la demanda de Banxico contra la ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

La resolución del recurso corrió a cargo del ministro Luis Manuel Aguilar Morales quien hasta ahora no ha hecho público el sentido de su propuesta.En su demanda, Banxico reclamó la Ley desde su promulgación, en noviembre de 2018 y hasta la reforma de abril pasado en la que se modificaron 15 de los 17 artículos que la conforman.Entre otras cosas impugnó que el salario de los servidores públicos con más alto rango en la institución sea determinado tomando como tope máximo el salario del Presidente de la República.También reclamó los artículos del Código Penal Federal que prevén el delito de remuneración ilícita que se castiga hasta con 12 años de prisión por ganar más que el Presidente y no reportarlo.La demanda de Banxico fue admitida desde el tres de junio pasado y su trámite no ha sido suspendido a pesar del recurso de reclamación que presentó la Presidencia de la República.Aunque el año pasado diversas instituciones impugnaron la original ley de salarios promulgada en noviembre de 2018, la Corte no pudo analizar todos los artículos reclamados porque en abril fue reformada casi en su totalidad.

Por ello, entes como Banxico y el Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron nuevas demandas para reclamar la inconstitucionalidad de la ley.Actualmente el Presidente de la República gana 108 mil pesos mensuales y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) establece que su salario incrementará a 111 mil pesos, según el índice inflacionario.Sin embargo, dicho documento no es definitivo pues debe ser discutido en la Cámara de Diputados para la creación del PEF 2020 y la Ley de Egresos que regirá en el próximo ejercicio fiscal.