Efemérides del 10 de enero: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 10 de enero, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre el año 1500 y el 2023.

1500

1544.- Llega a Nombre de Dios (Panamá) el virrey Blasco Núñez de Vela, enviado por Carlos I para cortar los abusos que cometían algunos conquistadores.

1800

1815.- Batalla de Guayabo o de Guyabitos, tras la que fue evacuada Montevideo, ocupada por los argentinos.

1863.- Entra en funcionamiento el Metro de Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo, con una longitud de 6 kilómetros.

1880.- Estalla en la montaña de Cucaracha la primera carga de dinamita que había de derrumbar las cordilleras del istmo para dar paso a las aguas por el interoceánico Canal de Panamá.

1900

1920.- Entra en vigor el Tratado de Versalles.

1927.- Se estrena la película de ciencia ficción 'Metrópolis', de Fritz Lang.

1929.- Asesinado misteriosamente en México el estudiante cubano Julio Antonio Mella, uno de los líderes comunistas de su país.

.- Nace 'Tintín', de Hergé, en un diario belga.

1941.- Se firma en Berlín el pacto germano-soviético que delimita las nuevas fronteras entre los dos países.

1946.- El Departamento de Defensa de EE.UU. establece contacto con la Luna por medio del radar.

1964.- Panamá rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

1978.- Asesinado en Managua Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director y propietario del diario opositor nicaragüense 'La Prensa'.

1980.- Un incendio destruye en México el Árbol de la Noche Triste, bajo el que Hernán Cortés lloró su derrota.

1985.- Daniel Ortega toma posesión como presidente de Nicaragua.

1990.- Las empresas Time Inc. y Warner Communications se fusionan, dando lugar a Time Warner.

1994.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acuerdan la creación de la Asociación para la Paz, para integrar a países del extinto Pacto de Varsovia.

1995.- El rey Juan Carlos y Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, galardonados con el Premio de la Paz de la Unesco.

2000

2000.- América Online y Time Warner se fusionan.

2001.- La actriz Jeanne Moreau se convierte en la primera mujer miembro de pleno derecho de la Academia de Bellas Artes francesa.

2003.- Corea del Norte abandona el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

2007.- Hugo Chávez jura como presidente de Venezuela para su tercer mandato consecutivo (2007-2013).

2008.- Las políticas colombianas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo son liberadas por las FARC en la selva colombiana.

2014.- Dimite el presidente de la República Centroafricana, Michel Djotodia, tras varias semanas de violencia.

2017.- Daniel Ortega es investido para su cuarto mandato presidencial y tercero consecutivo, algo inédito en la historia de Nicaragua.

2019.- Nicolás Maduro jura para un segundo mandato como presidente de Venezuela, cuestionado por la oposición local y numerosos gobiernos extranjeros.

2021.- El líder norcoreano Kim Jong-un es nombrado secretario general del Partido de los Trabajadores, cargo que antes ostentaron su padre y su abuelo.

2023.- Las memorias del príncipe Enrique inundan las librerías del Reino Unido.

NACIMIENTOS

1893.- Vicente Huidobro, poeta chileno.

1898.- Katharine Blodgett, física e inventora estadounidense.

1936.- Robert W. Wilson, físico estadounidense, Nobel de Física 1978.

1945.- Rod Stewart, cantante británico.

1947.- Peer Steinbrück, político alemán.

1956.- Antonio Muñoz Molina, escritor y académico español.

1960.- Brian Cowen, exprimer ministro de Irlanda.

1993.- Rauw Alejandro (Raúl Alejandro Ocasio), cantante y compositor puertorriqueño.

2006.- Angelina Jordan, cantante y compositora noruega.

DEFUNCIONES

1778.- Carlos Linneo, botánico sueco.

1917.- William Frederick 'Buffalo Bill' Cody, aventurero estadounidense.

1951.- Sinclair Lewis, escritor estadounidense.

1957.- Gabriela Mistral -seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga-, poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura 1945.

1971.- Coco Chanel, seudónimo de Gabrielle Chanel, diseñadora de moda francesa.

1986.- Jaroslav Seifert, poeta checo, Nobel de Literatura 1984.

2007.- Carlo Ponti, productor de cine italiano y marido de Sofía Loren.

2009.- Giorgio Mondadori, editor italiano.

2011.- María Elena Walsh, escritora y compositora argentina.

2015.- Robert Stone, escritor estadounidense.

.- Francesco Rosi, director de cine italiano.

2016.- David Bowie, músico británico.

2017.- Roman Herzog, presidente de Alemania entre 1994 y 1999.

.- Clare Hollingworth, periodista y corresponsal de guerra británica.

2018.- Eddie Clarke, guitarrista británico del grupo Motorhead.

2019.- Juan Francisco Reyes, político guatemalteco.

2020.- Qaboos bin Said, sultán de Omán.

2022.- Ciro Durán, cineasta colombiano.

2023.- Constantino II, último rey de Grecia.

.- Jeff Beck, guitarrista de rock británico.

CELEBRACIONES

Argentina: Día de los Trabajadores del Transporte de Pasajeros.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Día de las Mujeres Migrantes.

Benín: Día Tradicional Vodún.

Bolivia: Fiesta de Ajira (Aimara).

Perú: Fiesta de Ajira (Aimara).

SANTORAL CATÓLICO

San Melquíades, papa (314).

San Pablo de la Tebaida, eremita (s. IV).

San Gregorio de Nisa, obispo (antes del 400).

San Juan de Jerusalén, obispo (417).

San Petronio de Die, obispo (después de 463).

San Marciano de Constantinopla, presbítero (471).

San Valerio de Limoges (s. VI).

San Domiciano de Melitene, obispo (c. 602).

San Agatón, papa (681).

San Arconte de Viviers, obispo (c. 740-745).

San Pedro Urseolo (c. 987/988).

Beato Benincasa de Cava, abad (1194).

San Guillermo de Bourges, obispo (1209).

Beato Gonzalo de Amarante, presbítero (c. 1259).

Beato Gregorio X, papa (1276).

Beato Egidio Di Bello, religioso (1518).

Beata Ana de los Ángeles Monteagudo, virgen (1686).

Beata Francisca de Sales Aviat, virgen (1914).

Beata María Dolores Rodríguez Sopeña, virgen (1918).

Tal vez te interese: Inflación en México cierra 2023 en 4.66%, por arriba de lo esperado