Edy Smol dice que El Universal publicó noticia falsa de él: "Van a perder la demanda"

CIUDAD DE MÉXICO.-Edgar Smolensky, mejor conocido como Edy Smol, dijo que El Universal publicó una nota falsa sobre él y que analiza tomar medidas contra el medio.

Este martes, el diario subió una información donde sugería que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le pagaba.

“Nos cuentan que la férrea defensa que Edgar Smolensky, mejor conocido como Edy Smol, hace en sus redes sociales del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, no es gratuita”, decía El Universal.

Agregó:

“Nos hacen ver que el polémico “gurú de la moda” ha recibido contratos, principalmente del Instituto del Deporte, dependiente del Gobierno de la Ciudad de México, para la adquisición de ropa deportiva”.

A esto Edy Smol, dijo que el periódico iba a tener que confirmar que en los contratos esté su nombre y su firma.

“Ya me habían avisado que iban a empezar una campaña estructurada para atacarme. Los golpeadores se juntan y hacen toda la planeación para pegarle a quien le van a pegar. Entonces por eso decidieron lanzarse contra mí porque no soy el ejemplo de lo que quieren vender”, declaró en entrevista con Manuel Pedrero.

No se los voy a permitir, no se hace eso, es un juego sucio y tienen que comprobar todas esas mentiras que publican. Soy un empleado más y no es justo que ataquen a una empresa que ve por el mexicano", apuntó.