Eduardo Videgaray debate con El Estaca y Carlos Alazraki: "La 4T va"

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace pocos días Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como “El Estaca”, se reunieron con Carlos Alazraki en su programa "Atypical", donde tocaron distintos temas como su desempeño académico, por qué decidieron ser comediantes y del mundial de Qatar.

En un punto del programa, los conductores decidieron debatir sobre política y es aquí donde Videgaray se muestra a favor de la Cuarta Transformación, mientras que San Cristóbal y Alazraki se unen para discutir en contra del gobierno de Andrés Manuel Lopéz Obrador.

Videgaray señala que la cuarta transformación está avanzando y transformando al país, por su parte El Estaca quien señaló no saber "nada de política", dijo que ahora el país está "dividido, preocupado, put..do económicamente", e imitó ruidos de un simio insinuando a los seguidores de la 4t.

A pesar de su postura, cuando le preguntaron a Videgaray sí asistirá a la marcha de AMLO, el conductor señaló que no iría, pues no está a favor de la marcha, pero que entiende porque se realizó.

No estoy a favor de la marcha, me parece que es algo que no favorece en nada a México, pero entiendo las razones políticas por las cuales el presidente lo está haciendo", indicó.