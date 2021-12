Edomex: detienen a hombre señalado de detonar pirotecnia en la boca de un perro

En el Estado de México, comete el delito de #MaltratoAnimal quien cause lesiones a cualquier animal que no constituya una plaga, a fin de causarle o no la muerte.

Si eres testigo de este delito, denuncia en el 800 7028 770, la app FGJ Edomex o en la página https://t.co/BgUtBCTBW9 pic.twitter.com/DRfeirDch2