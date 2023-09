Edomex: Tras 80 años se va Grupo Atlacomulco; llega Delfina Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Atlacomulco se despidió ayer del poder político que ostentó durante 80 años en el Estado de México, pero lo hizo cruzando un puente de elogios presidenciales al considerar como demócratas a sus últimos representantes.

Durante la ceremonia de toma de protesta a Delfina Gómez, como la primera gobernadora en la historia de la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al priismo mexiquense, encarnado en el Gobernador Alfredo del Mazo y en el ex Presidente, Enrique Peña Nieto.

"Tengo que reconocer que el Presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México, eso no lo voy a olvidar.

Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México, por eso muchos reclamos a Alfredo. ¿Qué querían? ¿Que utilizara el presupuesto público para favorecer a candidatos y a partidos? Eso es antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento", destacó López Obrador.

Un inusual mensaje a una clase política señalada por abusos y corrupción, el cual presenciaron los ex Gobernadores Alfredo Baranda, Emilio Chuayffet, Arturo Montiel y Eruviel Ávila, y que enmarcó la ceremonia de asunción de Delfina Gómez como Gobernadora.

La mandataria morenista, que formalmente asumirá funciones en los primeros minutos de mañana, esbozó el rumbo que buscará para su gestión: austeridad, combate a la corrupción y proyectos de obra pública de la mano del Gobierno federal.

Entre sus acciones enlistó recortar salarios de altos funcionarios y eliminar servicios médicos privados y vehículos de lujo para funcionarios; promover la ubicación estratégica de la entidad para aumentar el empleo; así como someterse a la ratificación de mandato a medio Gobierno.

Al Teatro Morelos, donde posteriormente dio otro mensaje, acudieron Gobernadores, miembros del gabinete y la coordinadora de la 4T, Claudia Sheinbaum.

El llamado Grupo Atlacomulco, que tenía las riendas de la entidad desde los tiempos de Isidro Fabela, que gobernó entre 1942 y 1945, se despidió así del poder político.