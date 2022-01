Edomex: Protestan automovilistas para retirar ponchallantas

ESTADO DE MÉXICO.- Motociclistas, automovilistas y vecinos de Nezahualcóyotl realizaron una protesta sobre la avenida Bordo de Xochiaca, en su entronque con el Circuito Exterior Mexiquense, para exigir al gobierno del Estado de México y al Congreso local que revisen las tarifas elevadas que deben pagar por usar ese camino.

Además, exigieron a las autoridades mexiquenses que sea eliminado el sistema ponchallantas que se instaló en funcionamiento la semana pasada para castigar a los operadores de vehículos que quieren evadir el pago del peaje.

Los manifestantes consideran que dicho sistema viola sus derechos humanos, pone en riesgo su integridad y violenta su patrimonio.

También pidieron que sean eliminadas las casetas de cobro que están ubicadas en el tramo de Ciudad de Nezahualcóyotl, argumentando que su precio es excesivo.

Una es la de Periférico Oriente y la otra la del Bordo de Xochiaca, por las que tienen que erogar 17 pesos y 27 pesos, respectivamente, que suman en total 44 pesos por un tramo de ocho kilómetros.

"Pago justo y equitativo", "uso gratuito de las dos casetas que corresponden a Neza" y "no al cobro de peaje a motociclistas" fueron algunas de las pancartas que exhibieron durante la protesta para llamar la atención de otros automovilistas que circulaban por ese punto.

"Los automotores de cuatro ruedas, el vehículo más compacto cuenta con su caseta especial para pagar su peaje, nosotros no, nosotros tenemos que estar parados, formados con el auto y nos pueden colisionar y vamos al suelo. No tenemos una grúa, no tenemos sanitarios, no tenemos un seguro que en verdad nos proteja. Nosotros no estamos en contra de un pago, estamos, si, a favor de pagar pero lo justo y equitativo", manifestó José Romero, uno de los motociclistas inconformes.