Edomex: Denuncian vecinos de Ecatepec abusos de elementos de la Guardia Nacional

ESTADO DE MÉXICO.- Dos habitantes de Ecatepec denunciaron abusos por parte de presuntos elementos de la Guardia Nacional, quienes viajaban en una camioneta de la corporación con número GN303317.

Uno de los afectados, de nombre Ezequiel, detalló que lo subieron al vehículo, le colocaron una bolsa en la cabeza y lo agredieron en los glúteos con una tabla.

Por su parte, a Virginia la sacaron por la fuerza de su casa, tomándola del cabello y denunció que abusaron de ella sexualmente al tocar sus genitales.

Ambas personas se encontraron en la Fiscalía anticorrupción del municipio, cuando acudieron a denunciar los abusos.

Mientras las autoridades los hacían esperar para tomarles declaración, Ezequiel identificó en un video a uno de los elementos que habían abusado de Virginia como el que lo golpeó mientras lo paseaban en la camioneta.

El hombre que lo agredió llevaba una chalina blanca con negro sobre el uniforme y una gorra blanca, mientras que los otros uniformados portaban casco.

El joven contó que la noche del martes regresaba a su casa y al pasar por la zona de Altavilla, junto al Puente Negro, muy cerca del límite entre Gustavo A. Madero y Ecatepec, elementos de la GN que viajaban en una patrulla lo detuvieron para hacerle una revisión.

Le pidieron subir a la camioneta y ya dentro lo acusaron de ser vendedor de drogas. Mientras él negaba la acusación, lo golpearon con una tabla en los glúteos y amenazaron con matarlo. Luego, le pusieron una pistola en la cabeza e introdujeron un fusil en su ano.

Finalmente lo llevaron hasta la zona de las Américas, distante unos 15 kilómetros, y lo dejaron ahí, golpeado y humillado.

Aproximadamente una hora después, Virginia escuchó que alguien había entrado a su casa, en la colonia El Mirador. Salió al patio y se encontró con los uniformados que saltaron desde otra casa.

Empezó a tocar, no sé qué estaba buscando, me tocó los senos y la parte íntima debajo de mi ropa. Luego se hizo a un lado y otro de los elementos, por la parte de atrás, mete las manos dentro de mi ropa y me tocó mi parte íntima, me hizo sangrar".