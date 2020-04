Edomex: Confirman 20 médicos con Covid-19 en clínica del IMSS

EDOMEX.- Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el brote de coronavirus Covid-19 registrado en la clínica 72 del instituto en Tlalnepantla, Estado de México no se originó dentro de estas instalaciones médicas sino que vino del exterior, sin embargo, detalló que hay 20 doctores confirmados de esta clínica que están contagiados por este virus.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que está información se basa en un estudio hecho hace varias semanas.



“Hay tres líneas: uno es el primer caso de un paciente que ya se recuperó afortunadamente; otro es de un médico, una doctora, que no estuvo en contacto con pacientes por Covid-19 en ese momento y otro es de un doctor que también, simultáneamente, trabaja en otro sistema de salud.

“Hay un estudio completo, firmado por el doctor Juan Manuel Lira (titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS), y por la doctora Concepción Grajales (Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS) que establece estas tres líneas y concluyen, estudio que se llevó a cabo hace varias semanas, concluyen que el brote no fue hospitalario”.



“Se tomaron todas las muestras a todos los doctores, con todos los estudios de contacto y, efectivamente hay 20 doctores confirmados, pero no porque se haya iniciado ese brote en el hospital”.



Reitero que, a diferencia del caso de la clínica 7 en Monclova, Coahuila donde sí está demostrado que hubo un brote interno del hospital, en la clínica 72 no es la misma situación.



“La parte de los brotes, como pasó en Monclova, en donde hay demostración epidemiológica que hubo un contagio al interior del hospital, no es el mismo caso en la 72. No es el mismo caso, el estudio epidemiológico que lleva varias semanas, lo que está demostrando es que vino de fuera”, agregó.



Cabe recordar que en ese hospital del IMSS, un numeroso grupo de enfermeras y médicos, protestaron el 26 de marzo, donde al unísono gritaron “¡queremos protección! “, tal como lo informó EL UNIVERSAL.