Edomex: Buscan a Regina Isabel, robada a sus abuelos en Nezahualcóyotl

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex.- Las autoridades del Estado de México lanzaron una ficha de búsqueda para localizar a Regina Isabel Vázquez Guzmán, desaparecida en la colonia Ampliación Las Águilas del municipio de Nezahualcóyotl el 16 de diciembre de 2022.

Regina tiene 2 años, mide 90 cm, es de complexión delgada y tez morena clara.

Como señas particulares tiene cicatriz en el pulgar derecho y lunar en la mejilla derecha. Al momento de desaparecer vestía licra color rosa, tenis color blanco, playera color verde menta con diseño de un gato.

Andrés Vázquez, padre de Regina, declaró en entrevista a El Universal, que la menor fue robada violentamente a sus padres cuando se encontraban dentro de su automóvil.

Mis papás estaban dentro de su vehículo, con la niña a unas cuadras de mi domicilio, cuando dos personas desconocidas se acercaron en un vehículo particular, amenazaron a mi padre, lo sacaron, le quitaron las llaves y se llevaron a Regina. Mi madre estaba dentro del carro porque sufre una discapacidad y no pudo hacer nada porque no puede hablar, debido al daño cerebral ocasionado durante su estancia en el hospital por coronavirus", dijo