Edomex: A la niña Lulú la mató el hijo de un policía, dice la familia

ESTADO DE MÉXICO.-Familiares dijeron a la niña Lulú la mató el hijo de un policía.

“Lulú no murió, la mató el hijo de un policía”, gritaron cuando sepultaron a la menor.

La niña había desaparecido el 30 de enero y ocho días después su cuerpo fue encontrado sin vida en tierras de cultivo.

El cortejo fúnebre para despedir a Lulú se convirtió en una jornada de protesta y el 8 de febrero autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informaron sobre la detención de Luis Gustavo de 20 años, como el presunto feminicida de la menor.

“¡Las niñas no se tocan! ¡Justicia para Lulú!”, fue la consigna que gritaron por varios días en calles de Zumpango mujeres y familiares de la menor de 13 años de edad, a quien presuntamente el hijo de un policía se la habría llevado en una camioneta el 30 de enero.

Familiares de la niña Lourdes Mañón Rivera, reportaron su desaparición ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes emitieron una “Alerta Amber” y durante una semana organizaron labores de búsqueda por diversas comunidades de Zumpango.

El presunto feminicida habría sido detenido desde la primera semana de febrero, pero fue liberado, pese a que en su celular habría grabado el ataque sexual de su víctima, lo que propició que jóvenes feministas protestaran a frente a instalaciones de la Fiscalía mexiquense en Zumpango.

El sábado 5 y el domingo 6 de febrero Colectivas Feministas realizaron protestas y un Memorial por el feminicidio de niña donde reiteraron la petición de “¡Justicia para Lulú!” y señalaron que “¡Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan!”, “Lulú no murió, la mató el hijo de un policía!”, al tiempo que colocaron veladoras y carteles en las rejas del Centro de Justicia de Zumpango.

El 8 de febrero autoridades de la Fiscalía mexiquense informaron de la detención de Luis Gustavo de 20 años de edad como presunto responsable de la muerte de Lulú.

El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario de Zumpango, en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por estos hechos, misma que fue solicitada por el Ministerio Público de la FGJEM luego de que fueron recabados los elementos de prueba necesarios para pedir al juez este mandamiento, el cual fue otorgado y cumplimentado por los Policías de Investigación.

Habría matado a la niña y abandonado su cuerpo

Luis Gustavo habría privado de la vida a la menor y luego abandonó el cuerpo, mismo que fue localizado en terrenos de cultivo tras diversas diligencias de búsqueda, en las que participaron familiares y vecinos de Lulú.

“Este sujeto quedó a disposición de un juez, quien en próximos días habrá de determinar su situación legal, sin embargo debe considerarse inocente hasta que se determine una sentencia condenatoria en su contra“, señalaron autoridades de la Fiscalía mexiquense.

Cabe recordar que en el Estado de México desde 2015 hay 11 municipios mexiquenses que cuentan con declaratoria de Alerta de Género por feminicidio y son Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco, quienes no han logrado erradicar este delito.

Zumpango no tiene alerta de género por feminicidio ni por Desaparición, sin embargo la muerte de Lulú no ha sido la única, en mayo de 2021, el cuerpo de Selene una joven estudiante de 25 años de edad, también fue encontrado sin vida.