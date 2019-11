Edil suplente de Valle de Chalco tiene asuntos pendientes con la justicia: Jucopo

ESTADO DE MÉXICO.- El presidente municipal suplente de Valle de Chalco, Armando García, sí tiene un asunto pendiente con la justicia que resolver, que le permitió ampararse y a partir de este martes debió regresar a sus funciones, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, Maurilio Hernández.



El edil, que tomó lugar tras el homicidio de Francisco Tenorio, permaneció prófugo por una semana luego de que le fue girada una orden de aprehensión por el delito de fraude genérico.



En entrevista, previo a la sesión ordinaria de esta tarde, Maurilio Hernández dijo que como consejero estatal del partido Morena puede asegurar que el instituto político no tiene nada que responder ni responsabilidades que asumir en torno al tema, pues para registrarse como candidatos a alcaldes y suplentes deben demostrar que no tienen antecedentes penales, pero "estas cosas pasan".



"A quien le debe preocupar es a él (en caso de ser acreditado el ilícito). No podemos seguir en esa visión maniquea de que todos los de Morena son buenos, aquí hay gente excelente, de primer nivel, pero tenemos algunos que no lo son tanto, como en los demás partidos, pero no nos preocupa porque son asuntos personales que (no) tienen que ver con los principios ni la plataforma de Morena", destacó.

Luego de que por una semana el edil se mantuvo en un estatus de prófugo, pues la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión en su contra, el también coordinador de los legisladores morenistas afirmó que este asunto ya se está atendiendo por parte del ciudadano."Tiene un asunto que resolver, entiendo que es por un delito que le permite tener amparo y en consecuencia demostrar en libertad lo que a su derecho convenga, pero debe estar en funciones incluso", puntualizó.En caso de que el edil tuviera alguna cuenta que pagar, estará sujeto a los procesos judiciales correspondientes, mientras que, en ese caso, específicamente será el Congreso estatal quien debe intervenir para actuar conforme al procedimiento constitucional correspondiente y elegir de una terna enviada por el Ejecutivo mexiquense.