Edil llama "cobardes y sucias" a mujeres que no denuncian abusos

PUEBLA.- El presidente municipal de Teziutlán, Puebla, Carlos Peredo Grau, calificó como "cobardes y sucias" a las mujeres que permiten que sus parejas violen a sus hijos.



Durante la celebración del Día de Rechazo al Abuso Infantil, lamentó que algunas mujeres encubran a sus parejas ante este tipo de ataques contra menores.

Hay mujeres tan cobardes y tan sucias que están viendo que el hombre viola a su hija o hijo y lo encubre, porque no quieren que se vayan, porque no quieren estar solas.

Las declaraciones del alcalde fueron duramente criticadas por usuarios de redes sociales, quienes consideraron que era un ataque contra las mujeres; sin embargo otros avalaron su denuncia.



El munícipe además criticó que algunas mujeres, con el fin de no sentirse solas, toleran a una pareja que pone en riesgo a sus hijos.



"Las mujeres tienen que tener un valor más absoluto y más real de su persona, a veces el estar solo nos da más paz y tranquilidad que estar con una persona enferma".



Y con un lenguaje poco usual, la autoridad municipal demandó no meter a casa a hombres si no es el padre de sus hijos.



"Yo a veces le digo a las niñas, para qué quieren al marrano, si solo se van a comer un pedazo de chorizo o de longaniza, ya no lo metan a su casa, sino es el papá de sus hijos", señaló.



Peredo Grau dijo que muchas veces tienen a un lado a un "borracho y a un hijo de la guayaba" y aun así se sienten solas.



"La mujer por sentimiento y por naturaleza se siente siempre sola, porque aunque tengan al marido a un lado, cuando es borracho y un hijo de la guayaba, se sienten solas y cuando se va, también se sienten solas".