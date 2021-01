EU mantiene vigente investigación contra el general Cienfuegos pese a resolución de FGR: Mike Vigil

CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda que inició Estados Unidos en una corte de Nueva York, sigue vigente pese a la exoneración en México, reveló el ex agente de la DEA, Mike Vigil.

Durante la entrevista que le proporcionó a Denise Maerker, el ex funcionario de Estados Unidos, lamentó la resolución de la Fiscalìa General de la República en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional.

Los cargos contra el general Cienfuegos aquí en Estados Unidos todavía son vigentes. El problema va a ser que ahora con lo que sucedió que México nunca lo va a extraditar y el general Cienfuegos no va a venir a Estados Unidos, va a ser muy difícil para procesarlo si llega a ese punto, subrayó.

A la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), aseguró no le preocupa que se haga público el expediente del general Salvador Cienfuegos Sandoval porque no hay nada que esconder.

“Sobre la investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos me han entrevistado y me han dicho que el fiscal dijo que las pruebas no eran fuertes en contra del general Cienfuegos y eso no es cierto. El Fiscal de Nueva York que llevaba el caso dijo que iban a quitarle los cargos a Cienfuegos pero que la evidencia era fuerte”, reiteró.

Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el Gral Salvador Cienfuegos; la #FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal. pic.twitter.com/x3dcPdl2oz — FGR México (@FGRMexico) January 15, 2021

La DEA, agregó, estaría a favor de que se hiciera público el expediente ya que la evidencia contra el ex secretario de la Defensa Nacional es fuerte.

“No, para nada, (preocupa que se muestre el caso) en mi opinión personal, mientras que no vayan dañando fuentes o agentes de la DEA. Sí (estamos a favor) porque nosotros no tenemos nada para esconder en este caso, nosotros no estamos ahí como estaban diciendo que es de venganza y evidencia que se fabricó y inicialmente la evidencia era fuerte”, puntualizó.

La DEA, destacó, trabajaba más en coordinación con la Marina que con el Ejército Mexicano, porque se lograban mejores resultados.

En cumplimiento de la instrucción presidencial de este 15 de enero, se hace del conocimiento público la información sobre el caso del General retirado Salvador Cienfuegos Zepeda.https://t.co/C52sQZtpT0 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 15, 2021

“Nosotros en realidad antes de eso estábamos trabajando mucho más con la Marina y con la Marina nosotros logramos hasta más éxito que con el Ejército, yo cuando estuve trabajando en México casi nunca trabajaba con el Ejército y siempre con la Judicial Federal, con otros elementos pero la cosa que siempre había alguna, bueno, sospecha”, finalizó.