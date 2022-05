EU: Encargado de guardería es acusado de hacer y poseer pornografía infantil

Estados Unidos.- Un encargado de una guardería diurna del Bronx, en Nueva York, ha sido acusado de hacer pornografía infantil con al menos uno de los niños que han estado bajo su cuidado. La policía neoyorquina actualmente está buscando más posibles víctimas.



Silfredo Castillo Martínez, de 32 años, dirigía una guardería desde su casa en Decatur Ave. cerca de E. Gun Hill Road en Norwood, eso hasta el 3 de mayo, cuando la policía lo arrestó por múltiples cargos relacionados con posesión y promoción de pornografía infantil.



Los investigadores de delitos informáticos de la policía de Nueva York sospechaban que Castillo Martínez traficaba con pornografía infantil desde julio de 2011. La policía dijo que encontraron a uno de los niños en un video fue a la guardería a su cargo.



El niño tenía 12 años en ese momento, informó un portavoz de la policía de Nueva York.



Castillo Martínez trabajaba con los niños mayores en edad escolar en la parte trasera del centro, que funcionaba como Lina's Garden Day Care, dijo la vecina Jessica Biel, cuyo hijo de 10 años y su hija de 6 años solían asistir al centro.

Es repugnante. Confié en él. Realmente lo hice. Estoy asombrada. Mis hijos han estado en su guardería durante años”, dijo Biel. “Mi hijo realmente lo amaba. Estaba en su programa extracurricular, en la parte de atrás. Todos los niños de la guardería lo amaban”.





“Él estaba a cargo de los niños en la parte de atrás. Hasta este momento, era el mejor programa de guardería que habíamos tenido”, agregó.



El lunes por la noche, colgaba un cartel en la puerta principal del centro con una nota escrita a mano con marcador azul que decía: “Estamos cerrados temporalmente”.



Biel dijo que los detectives y los trabajadores de la Administración de Servicios para Niños de la ciudad han entrevistado a su hijo sobre el arresto.



“Estoy asombrada. Fue muy aterrador. Nunca he hablado con mis hijos sobre la intimidad. Son solo niños pequeños”, dijo. “Tengo que enviar a mis hijos a la guardería. No tengo otra opción. Tengo que trabajar. Ruego a Dios que no se les haya hecho nada”.



Los registros estatales muestran que Castillo Martínez obtuvo la licencia por primera vez para administrar una guardería en octubre de 2019. Su centro contaba con la capacidad de cuidar a 12 niños entre 6 semanas y 12 años de edad, así como a otros cuatro niños en edad escolar.

Silfredo Castillo Martínez



Su licencia fue suspendida el 5 de mayo como resultado de su arresto y los cargos en su contra, según muestran los registros, y está detenido con una fianza de $300,000 o una fianza de $100,000 en efectivo.



La policía publicó la foto de Castillo Martínez el lunes y le pide a cualquier persona que tenga más información que llame a Crime Stoppers al (800) 577-TIPS.