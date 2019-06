EPN gastó 800 mdp para combatir sargazo y no solucionó el problema: Marina

QUINTANA ROO.- La Secretaría de Marina denunció que la administración del ahora ex presidente Enrique Peña Nieto gastó más de 800 millones de pesos para tratar de atender el problema del sargazo, sin embargo no obtuvo resultados.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Secretaría de Marina acusaron que en el pasado se hizo negocio con el combate al sargazo.

Luego de anunciar que el Gobierno federal invertirá 52 millones de pesos para combatir el problema, el titular de la dependencia, José Rafael Ojeda, denunció que en el sexenio anterior se realizaron “componendas” para hacer frente al fenómeno, sin embargo no se resolvió el problema.

"El sargazo no es un problema, es una situación que estamos enfrentando en el Gobierno y la Iniciativa Privada", dijo.



Ojeda informó que la Marina construirá su propias embarcaciones sargaceras con un costo de 6 millones de pesos, y no los 15 millones que cuestan las que están en el mercado.



El mando explicó que remolcarán un barco en Baja California para llevarlo hasta Manzanillo y ponerlo a trabajar.





El titular de Semar aseguró que se realizó la compra de un barco en el sexenio pasado, pero que no ha sido localizado.



Según el Secretario, 995 kilómetros de playas están afectados en la entidad, pero no se comprarán sargaceras ni van a licitar con empresas para que pongan barreras.



En su intervención, el Presidente también acusó que en el pasado se atendió este problema como un negocio.



"Nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resolver, sin problemas, este asunto", sostuvo.



"¿Qué pasaba, por qué no se atendía bien? Porque se preocupaban, pero no se ocupaban y había siempre actos de ineficiencia en la atención del problema. Incluso, de manera irresponsable, hasta se declaraban emergencias, alertas, porque lo que buscaban era que se pudiese contratar sin licitar y hacer negocio con el problema. Ya eso se terminó, por eso voy a sostener que no hay problema".

El mandatario federal convocó a los turistas extranjeros a visitar Quintana Roo, e insistió en que lo del sargazo es un asunto menor.



"Visiten Quintana Roo, es el paraíso, es un edén, uno de los estados más bellos del País y uno de los sitios turísticos más importantes del mundo", dijo.



"Lo del sargazo es un asunto menor".