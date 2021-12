EDOMEX: Tras un balazo en la cabeza, hombre muere por fuera de su casa

TULTITLÁN, Estado de México.- Un hombre fue ultimado con un tiro en la cabeza, antes de llegar a su casa, en Tultitlán, Estado de México; según vecinos, nadie lo conocía.

De acuerdo a la información publicada por “El Gráfico”, los hechos se registraron en la madrugada del pasado lunes, cuando los vecinos de la calle Hotensias, de la colonia Unidad Morelos, reportaron a una persona herida por arma de fuego.

Al llegar al lugar las autoridades, los reportantes comentaron que mientras dormían escucharon un disparo, y al asomarse al exterior para ver de qué se trataba el ruido, vieron a su vecino tirado en la puerta de su casa.

La víctima no reaccionó

Al ver que el cuerpo de su vecino yacía en el suelo, algunos de los residentes de la zona salieron de sus casas a ver qué había sucedido y se percataron de que había recibido un balazo en la cabeza.

Mientras unos intentaban de ayudarlo, otros llamaron a la línea de emergencia para pedir la presencia de las autoridades y paramédicos, ya que el hombre no reaccionaba al llamado de los presentes.

Minutos después llegó una ambulancia de Cruz Roja para atender a la víctima, pero esta ya se encontraba sin vida.

Los vecinos de fallecido comentaron a los agentes que no conocían mucho a la persona, ya que el hombre era poco sociable y no hablaba con nadie, así que no sabían de él, ni tampoco vieron quién lo hirió de muerte porque cuando salieron, ya estaba el cuerpo desfallecido.

Al no llegar ningún familiar al lugar y después de haber realizado las indagatorias, elementos del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento y traslado del cuerpo para las diligencias correspondientes.