Durante la votación, PRI afirma que diputados de su partido votarán en contra de la Reforma Eléctrica de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo, el partido tricolor aprobó una orden en la que las y los diputados federales del PRI asistirán puntualmente esta semana a la Cámara de Diputados para votar en contra de la reforma eléctrica, iniciativa de Morena.

Esto mientras se realizan las elecciones para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No vamos a aprobar una reforma que produzca energía costosa, que atente contra los mexicanos, contra su bolsillo, contra su salud y contra el medio ambiente”, señaló el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno.

“El PRI no va a acompañar ninguna reforma regresiva para el país”

Se mandató a las y los legisladores federales del PRI a votar en contra de la reforma enviada por el gobierno, durante una sesión del Consejo Político Nacional (CPN) llevada a cabo este domingo en la sede del partido.

El PRI no va a acompañar ninguna reforma regresiva para el país, la postura del partido es esta, es una, y vamos juntos, no hay divisiones en la bancada, estamos unidos fuertes y sólidos con nuestro coordinador y con nuestras diputadas y diputados” afirmó.

Moreno detalló que no permitirán una reforma que atente contra la posición del país en el escenario internacional por no cumplir con los compromisos en materia de energía accesible, no contaminante, sostenible y combate al cambio climático referente a la agenda 2030.