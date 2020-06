Dos años de gobierno: Atención a los pobres, acierto; efectos de la pandemia, lo doloroso: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ponderó entre uno de los aciertos de su gobierno que más le ha causado satisfacción en estos dos primeros años la atención a los pobres y como uno de los que más le han dolido la pérdida de vidas por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo y pandemia de Covid-19.

Grupo Healy le preguntó sobre cuáles han sido los tres principales aciertos de su gobierno, lo que puede decir que le ha dejado más satisfecho y cuáles han sido esos tres puntos más difíciles en este par de años.

“Las tres cosas que más me satisfacen es primero: la atención a los pobres, eso me fortalece internamente, en lo espiritual; segundo el combate a la corrupción, eso también es importantísimo, porque estoy convencido de que se trata de la peste, hablando en términos de epidemias, que es la peste más funesta que ha afectado a México”, dijo.

López Obrador dijo sentirse “muy orgulloso de estar encabezando una lucha frontal contra la corrupción, en que tengamos como objetivo desterrar la corrupción de México”.

“Lo tercero es que no hemos reprimido al pueblo, de que no encabezo un gobierno autoritario. No hemos participado en violaciones de derechos humanos, no ha habido masacres, no se ha usado a la Marina ni a cuerpos de seguridad para reprimir a los mexicanos”, dijo.

En un cuarto punto el mandatario agregó que 4 le place mucho “el que a pesar de ser el Presidente más atacado de los últimos 100 años, la respuesta sea la libertad y no la censura”.

Lo más difícil y doloroso, dijo, “siempre van a ser las pérdidas humanas, me dolió mucho lo de la explosión en Hidalgo, de las personas que estaban recogiendo combustible y todo lo que tiene que ver con las pérdida de las vidas humanas”, dijo.

El mandatario agregó a la pérdida de vidas humanas, la pandemia de Covid-19, que ha dejado muertes e impacto económico.

“La pandemia, que en una de mis intervenciones cuando llega la pandemia, digo de manera sincera, ‘tan bien que íbamos’; el peso se estaba fortaleciendo, estábamos sentado las bases de la economía, aumento del salario mínimo, entonces viene la pandemia y afecta sin duda, es una de las cosas que estamos enfrentando, básicamente eso. Soy optimista y creo que vamos a salir bien, lo más importante es que no hemos dejado de pensar, en actuar en favor de la transformación”, dijo.

El Presidente agregó que en estos dos años los opositores a su gobierno “se han portado bien, porque no ha pasado a mayores”.

“La oposición no es una oposición dañina, eso de que protesten en carro y que piten pipipipi, tienen todo el derecho, no pasa nada. Cuando hay violencia, en general hasta los adversarios que tenemos en la prensa conservadora, que insultan, también no pasa de ahí”, dijo.