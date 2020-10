Dónde estuvo Ricardo Anaya cuando se repartían sobornos: Jenaro Villamil

CIUDAD DE MÉXICO.-Jenaro Villamil, Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, cuestionó a Ricardo Anaya sobre dónde estaba cuando se repartían sobornos en México.

"Y dónde estuvo el señor @RicardoAnayaC mientras se repartían millonarios sobornos en su bancada para aprobar las “reformas estructurales” del peñismo? Ya se olvidó que también @AccionNacional promovió mecanismos de consulta y democracia participativa?", dijo el también periodista.

Este día, el excandidato presidencial del PAN cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su presencia en los fraudes electorales del 86 y 88 y el mismo respondió: "En el PRI, calladito como momia".

Era un distinguido priista del estado de Tabasco, señaló.

A través de un mensaje en redes sociales, este día muy temprano, Anaya Cortés señaló que el mandatario nunca ha sido un demócrata y por ello interviene sin ningún pudor en el poder judicial e inventa una consulta popular que va a costar más que el avión presidencial.

Al abundar sobre el tema de los fraudes electorales, de 86 y 88, dijo que "Le robaron la elección a Francisco Barrio" en Chihuahua.

"El reclamo no tenía nada que ver con ser de derecha o izquierda y debemos recordar que Chihuahua 86 fue un parteaguas en el país".

Asimismo recordó el fraude electoral de 1988 con la caída del sistema y el anuncio hecho por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Barttlet, y cuestionó la presencia de Andrés Manuel López Obrador en el PRI durante la elección presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

"En las luchas democráticas de 86 y 88 Andrés Manuel López Obrador no participó", recordó el excandidato presidencial panista.

Anaya regresa a la vida pública

El excandidato reapareció a la vida pública el pasado 21 de septiembre, cuando a través de un video criticó la administración de Andrés Manuel López Obrador, en materia de pobreza, corrupción, desempleo e inseguridad.

Asimismo anunció la publicación de un libro titulado El pasado, presente y futuro de México, del cual dijo que, semana a semana, subiría videos en los que explicará las tres partes del libro: su diagnóstico, sus propuestas de solución a los problemas y un llamado a la acción a sus simpatizantes.

Revelan que Emilio Lozoya dio 6 mdp a Ricardo Anaya

El ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin declaró a la Fiscalía General de la República que en la primera semana de agosto de 2014 le entregó al entonces diputado Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro.

El dinero, según Lozoya, procedía de sobornos que le había entregado a él la firma brasileña Odebrecht, y le fue dado a Anaya por instrucciones del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En su declaración, de la cual El Universal tiene una copia, Lozoya dice que un militar del Estado Mayor, quien era su jefe de escoltas entregó el dinero a un enlace designado por Anaya Cortés en las propias instalaciones de la Cámara de Diputados.

“Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura”.

“Fue así –declaró Lozoya en la denuncia de hechos presentada en la FGR- que en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial, y fungía como mi jefe de escoltas, y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández, con teléfono celular número (+52) 442354856. La entrega de dinero fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray. La entrega fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”.

El pasado 11 de agosto el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, respecto a su participación en el caso de Odebrecht.

Gertz Manero refirió que en su denuncia, Lozoya declaró que “hubo una serie de sobornos” de una cantidad que pasa los 100 millones de pesos, los cuales fueron utilizados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Según la denuncia de Lozoya, Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron entregar el dinero a asesores electorales extranjeros que colaboraron en la campaña presidencial de 2012.