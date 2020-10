Doña Micaela de 85 años visita a San Judas Tadeo para dar gracias que "la salvó del la Covid"

TORREÓN, Coahuila.-La señora Micalea de 85 años dio las gracias a San Judas Tadeo el haber superado el Covid-19.

La mujer acudió como cada año a la parroquia de San Judas Tadeo y esta vez fue algo especial, y es que acudió con muchos ánimos para dar gracias porque el "patrón de los casos difíciles y desesperados" le salvó la vida.

“Estuve muerta a mi edad, muy mala, pedí mucho a san Juditas, creo que él me escuchó junto con mi padre Dios, que aquí ando viva, nomas que todavía me protejo, a mi edad a veces veo y creo que no soy yo, pero luché contra esa enfermedad que es muy fea”, dijo con gran emoción al medio El Siglo de Torreón.

Doña Micaela estuvo al borde de la muerte, y según ella, el santo la salvó. Ella tiene 9 hijos que también se contagiaron por estar a su lado; aunque la condición de una de sus hijas no era favorable, también logró recuperarse del virus.

Doña Micaela da gracias a San Judas tras vencer el COVID-19 a sus 85 años de edad en #Torreónhttps://t.co/3AygwDDbZk — El Siglo de Torreón (@torreon) October 28, 2020

Este día miles de fieles celebraron a San Judas Tadeo, que en México tiene millones de seguidores y es ampliamente venerado en todo el país.