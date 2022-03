Doña Lupita llega con sus doraditas del AIFA a Los Pinos

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras volverse viral en redes sociales y acaparar la atención de medios de comunicación durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Guadalupe Piña, vendedora de doraditas se dio cita este sábado en la muestra de gastronomía mexicana del Mercado El Solar Cencalli en el completo Cultural Los Pinos.

Aunque su esposo y su suegra la acompañaron para ayudarle a despachar, la mujer no se daba abasto pues las filas para adquirir este platillo típico eran largas.

Me siento muy bien de haber venido. Me siento muy emocionada. Con esta venta yo mantengo a mi familia y agradezco mucho que me hagan un espacio aquí para poder vender porque yo pensé que iba a tener algún tipo de sanción cuando me puse en el aeropuerto y, al contrario, puras bendiciones", dice Lupita en entrevista con EL UNIVERSAL.