Dolores Padierna blanco de memes; por comentar foto falsa de "El Marro" a lado de panistas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en la cual aparecen Diego Fernandez de Cevallos y el expresidente Felipe Calderón al lado de el recién detenido José Antonio Yépez Ortíz "El Marro" y como título a la publicación señaló la diputada morenista "Ahora niegan amistad con El Marro".

Evidentemente Padierna no se percató que se trataba de una fotografía editada, usuarios de las redes sociales señalaron que la foto original es durante un festejo de cumpleaños de "El Jefe" Diego y aparece el ex gobernador sonorense Guillermo Padres, y no el citado narcotraficante, como lo publicó la diputada morenista.

La publicación errónea dió pie a la creación de varios memes en la red social.