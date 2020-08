Documento íntegro de la declaración de Emilio Lozoya ante la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles fue filtrada la denuncia que presentó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ante la Fiscalía General de la República (FGR) en donde acusa a tres ex presidentes de México, ex secretarios de Estado y nueve legisladores, entre otros funcionarios y empresarios.

Por su parte, la FGR y la defensa de Lozoya se han deslindado de su difusión e iniciaron una carpeta de investigación correspondiente para citar a quienes hayan tenido acceso a ese documento.

Aquí el documento íntegro de la declaración de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos:

Denuncia Emilio Lozoya Cont... by Aristegui Noticias on Scribd

Con información de Milenio