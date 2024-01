Doctor donará fármaco no disponible en el IMSS ni Megafarmacia del Bienestar

Ciudad de México.-Desde el 2 de enero, el IMSS le recetó a Irma Venegas un medicamento esencial para su tratamiento de cáncer de mama. Desafortunadamente, ni el IMSS ni la recién inaugurada Megafarmacia del Bienestar han podido proporcionarle el medicamento.

Un médico no afiliado al gobierno federal se ofreció para donar el medicamento. Irma, residente de Zamora, Michoacán, contactó a la Megafarmacia pero no tenían el medicamento. Por lo tanto, la Clínica 82 del IMSS prometió entregarle el exemestano de 25 miligramos el sábado, pero no cumplió.

Las autoridades de salud informaron a la abogada Andrea Rocha, que ayuda a los pacientes con cáncer a obtener sus medicamentos y atención médica, que están esperando a que el proveedor entregue el medicamento el sábado o el lunes.

El medicamento en cuestión es utilizado por pacientes con cáncer de mama. Mientras tanto, una amiga le proporcionó a Irma algunas pastillas de exemestano:

Me prestaron una pequeña cantidad de 10 pastillas mientras llegan las mías”, comentó.

Ante la falta del medicamento, el Dr. René Llanos contactó a EL UNIVERSAL con la intención de donar el medicamento a Irma Venegas.

No soy López Obrador, yo sí voy a actuar”, afirmó.

Irma Venegas contactó a la Megafarmacia del Bienestar el jueves para surtir su receta, pero el centro de llamadas indicó que no tenían el medicamento debido a problemas logísticos y le pidieron que volviera a llamar el 5 de enero. Han pasado más de 48 horas y aún no han surtido el medicamento.

El 4 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia matutina que si no se encuentra un medicamento solicitado en los almacenes del IMSS o el ISSSTE en tres horas, se enviará el medicamento desde la megafarmacia para su entrega en menos de 48 horas.

Durante su visita a Chicoloapan, Estado de México, el presidente reiteró su compromiso de dejar uno de los mejores sistemas de salud del mundo antes de que termine su mandato.

López Obrador destacó que hace dos semanas inauguró la Megafarmacia del Bienestar en Huehuetoca, Estado de México, desde donde asegura se garantizará que no falte ningún medicamento en ninguna parte del país.

Con información de El Universal.

Tal vez te interese: AMLO inaugura Megafarmacia en Huehuetoca: “Que a nadie le falte una medicina; es una necesidad básica como los alimentos”