Disparan contra equipo de campaña de Jesús Galván, candidato del PRI en Tamaulipas

TAMAULIPAS, México.-Jesús Arturo Galván García, candidato del PRI por el municipio de San Fernando, Tamaulipas, sufrió junto a su equipo de campaña un atentado la noche del martes, en donde afortunadamente no hubo muertos ni heridos.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en el ejido Francisco Villa, lugar donde el abanderado priísta realizaba actos proselitistas. Galván Garcia aseguró que los ataques eran directos, puesto que los agresores estaban esperándolos en una camioneta Chevrolet Tahoe negra, donde después de la persecución les dispararon.

Nos estaban esperando, así es, era un ataque directo, saben que íbamos a entrar ahí. Bendito Dios no pasó a mayores”, señaló.

PRI condena las agresiones en contra de candidatos

Ante el antentado, el aspirante a la alcaldía de San Fernando se pronunció en sus redes sociales, donde aseguró que no tiene miedo y no solicitará el apoyo de equipos de seguridad.

"Anoche fue una noche de dolor al llegar a casa y ver a mis hijos al recibirme con una angustia y llanto por el temor de perder a su padre. Lo único que me queda es decirles que el mundo esta lleno de maldad y más en la participación política pero que también la grandeza del hombre está en no callar, en no ser intimidado por decir la verdad, que si vas por la vida sin hacer nada por cambiar tu pueblo o ciudad entonces la vida no tendría sentido", añadió.

Edgar Melhem Salinas, dirigente estatal del PRI condenó el ataque que sufrió la comitiva del candidato 'Chuy' Galván, donde confirmó que los daños solo fueron materiales.

Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno aseveró que las autoridades federales y de seguridad tienen que tomar en serio la crisis que atenta contra la democracia, contra los ciudadanos y contra quienes buscan representarlos a través del voto, sin importar el partido al que pertenezcan.