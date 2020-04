Disminuye 70% donación de sangre en el País, piden hacer donaciones altruistas

CIUDAD DE MÉXICO.- A fin de evitar un desabasto de sangre en los bancos sanguíneos del país, el gobierno federal llamó a los mexicanos a realizar donación altruista, "en este momento no hay carencia, pero si no se dona, no tendremos suficientes sangre", afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



El llamado se dio, luego de que Jorge Enrique Trejo Gómora, director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea reveló que el tránsito de donantes a nivel nacional ha disminuido entre 60 y 70%.



Al día de hoy no hay desabasto de componentes sanguíneos, sino un flujo bajo de donantes, pero hay que recolectar más sangre, y garantizar que la sangre que está en los bancos se use de la manera más efectiva para optimizar el abasto".



Trejo Gómora mencionó que en experiencias previas con otras pandemias y ahora con Covid-19, tanto a nivel mundial como nacional, se prevé un impacto negativo en el abasto de sangre porque el flujo de donantes está disminuyendo.



"Existen factores como el mismo miedo de un donante de salir de su resguardo y acudir a donar, son puntos importantes que debemos tomar en cuenta para reconocer la situación que vivimos en México y en el mundo".



Agregó que la donación debe continuar porque hay personas que presentan algún tipo de urgencia en el que la transfusión es el único método para sustituir la actividad de persona, tal como pacientes hemato oncológicos.



"Han perdido la función de un tejido, o no pueden producir sangre, en este momento, pacientes pediátricos o adultos tratados con protocolos de quimioterapia requerirán transfusión y de manera frecuente y constante", enfatizó.



Mencionó que también personas que no presentan alguna enfermedad pueden requerir sangre al no existir un fármaco que compense su función, "ya sea en una hemorragia obstétrica, traumatismos o accidentes que son situaciones que se presentan día a día y no escapan a ninguno de nosotros".



Para asegurar el abasto de sangre, la secretaría de Salud implementó un plan nacional de trabajo que busca optimizar la reserva, dar continuidad a los servicios, garantizar la seguridad del donante y personal que trabaja en los Bancos Sanguíneos, así como evitar la propagación de Covid-19 en la cadena transfucional.



"Todos podemos requerir de sangre y la más segura es la donada de manera altruista, lo que el sector salud ofrece es que las personas acudan al banco más cercano para que el desplazamiento sea el menor y se respete la Jornada Nacional de Sana Distancia".