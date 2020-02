Disminuye 30% presupuesto para programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO.-Los niños y adultos, de entre 30 y 64 años, son los sectores de la población en los que menos invierte la política social de la actual Administración, señala una actualización del estudio Hacia una política social integral.

Según el reporte del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE), además de ser menor, el presupuesto destinado a programas sociales para éstos dos grupos ha registrado reducciones de alrededor de 30% en los dos últimos años.

El análisis, que toma en cuenta 26 programas de apoyos directos a cargo de siete dependencias federales, advierte que los recursos a política social para niños y adultos ha sido menor al enfocado en jóvenes y adultos mayores.

El estudio divide las intervenciones gubernamentales en cuatro etapas de la vida y muestra que en 2019 los recursos destinados a estrategias para la infancia ascendieron a 201 mil 670 millones de pesos, en tanto que el presupuesto para jóvenes sumó más de 221 mil millones, para adultos de entre 30 y 64 años de edad, 196 mil millones, y para adultos mayores cerca de 233 mil millones de pesos.

Para 2020, el presupuesto aprobado indica que los programas para menores sumarán 148 mil millones de pesos, los enfocados en jóvenes, 210 mil millones; los destinados a adultos, 144 mil millones y los de adultos mayores más de 250 mil millones.

Estas cifras muestran que la actual Administración ha mantenido la tendencia registrada en el sexenio anterior.

Los programas sociales concernientes a la infancia y a los adultos fueron los que registraron menor inversión durante el Gobierno pasado, indica el estudio, cuyas primeras cifras fueron presentadas al inicio de este sexenio.

Para el experto en política social, Alejandro González, la baja inversión significa que la Administración federal no prioriza las acciones preventivas. Lo anterior, agregó, genera la necesidad de una mayor inversión en acciones reactivas.

"La mejor inversión de costo-efectividad de la política social está justo en etapas tempranas, es en este tipo de inversiones de 'promotoría' y que tiene efectos en el capital humano y evita otros problemas en el futuro que van desde problemas de rezago educativo, problemas de crecimiento, hasta los que ya están vinculados a problemas de conductas sociales nocivas", señaló.

González indicó que la falta de inversión social en la niñez y para adultos está relacionado con la poca rentabilidad política que tienen las acciones en materia preventiva.

"Las inversiones en aseguramiento preventivo son inversiones poco rentables políticamente, es decir, si tú le vendes un seguro a las personas o un aseguramiento preventivo, no es un apoyo que das, no es un hospital, no es un reparto de nada en lo particular. Son inversiones políticamente poco rentables, deja más entregar una beca de manera posterior", afirmó.