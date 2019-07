Director del IMSS descarta recortes de personal

CIUDAD DE MÉXICO.- Zoe Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) descartó recortes de personal y aseguró que la austeridad republicana tiene que ver con evitar gastos superfluos y toda “la parafernalia del poder”.



Entrevistado en Palacio Nacional, luego de asistir a una reunión de gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dijo que recibió la instrucción de seguir trabajando bajo los lineamientos de austeridad con la finalidad de brindar una mejor atención a la población.



"No se trata de recortes, nosotros no tenemos recortes, el Instituto opera con 95% de su personal, es sindicalizado y de base y no ha habido despidos en ese personal, que es el personal médico, el más importante. La austeridad es un asunto general de evitar gastos superfluos, lujos, toda la parafernalia del poder, de eso se trata y creo que los derechohabientes lo van a agradecer, ellos lo que quieren es más doctores, no más guaruras para un director”, resaltó.