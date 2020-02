Diputados y organismos ciudadanos piden que 'El Bronco' publique sus bienes

MONTERREY, NL.-Diputados locales y organismos ciudadanos calificaron ayer al Gobernador Jaime Rodríguez como un hombre sin palabra por incumplir con la publicación de su declaración de bienes, como prometió hace un año.



Luis Donaldo Colosio, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, dijo que El Bronco no es alguien comprometido con la transparencia y que es hombre sin palabra.



Es una más de las tantas promesas incumplidas que tiene el señor... vemos que sigue siendo su modus operandi la opacidad, el esconderse, el no dar la cara y no dar la cara a la gente. No es un hombre de palabra", expresó el Diputado.