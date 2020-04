Diputados preparan bolsa de 100 mdp en apoyo a emergencia por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), confirmó que se está buscando crear una bolsa de 100 millones de pesos de ahorros del Palacio Legislativo de San Lázaro para donarlos en apoyo a la emergencia que ha generado el coronavirus.



En conferencia de prensa virtual, Laura Rojas dijo que los legisladores federales fueron los primeros en bajarse el sueldo al ya no tener el seguro de gastos médicos mayores, ni el seguro de separación, así como los teléfonos celulares y los coches para los presidentes de comisión.



“Con recursos propios, en efecto se está haciendo un esfuerzo importante para poder juntar una bolsa de 100 millones de pesos de la Cámara de Diputados que podamos donar, todavía no está claro ni cómo, ni en qué, ni a dónde, eso es algo que se tiene que consensar entre todos los grupos parlamentarios, esta tiene que ser una decisión de todos los grupos parlamentarios por hacer ahorros en las distintas áreas de la Cámara de Diputados y que además es importante poner en contexto, que no es la primera vez que la Cámara de Diputados se aprieta el cinturón”, dijo Laura Rojas.

Además, rechazó que pudieran ser donados los aguinaldos de los diputados, pues va a ser mayor la bolsa de 100 millones de pesos de ahorros que lo que pudiera generar la aportación de los aguinaldos.“Lo que ya está claro es que sí vamos a hacer este esfuerzo institucional de donar 100 millones de pesos para la contingencia, que es, yo creo que es muchísimo más dinero que el aguinaldo de los diputados. Entonces, ese esfuerzo es en el que estamos concentrados ahorita, y es el que está mayormente perfilado. Voy a revisar el dato, pero estoy segura de que 100 millones de pesos es mucho más que el aguinaldo de los diputados”, respondió Laura Rojas.En este sentido, Laura Rojas explicó que en cada uno de sus distritos se han incrementado las solicitudes de ayuda para los diputados federales, pero muchos no lo hacen público porque luego les sale contraproducente.



“Están subiendo mucho las solicitudes de ayuda para las y los diputados, entonces, lo estamos haciendo. No lo publicitamos porque insisto luego nos va peor, pero eso no quiere decir que no lo estemos haciendo y lo hemos hecho, y ahora se ha incrementado más y muchos estamos poniendo de nuestro sueldo para completar los programas de ayuda”, explicó Laura Rojas.