Diputados de Morena piden a universidades renegociar sus deudas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las universidades públicas del país deberán presentar un esquema de saneamiento financiero; su esquema de gasto está agotado y debe cambiar, advirtieron diputados de Morena.



No podemos estar en esta dinámica de año con año, que las universidades no tienen para cerrar, no tienen para aguinaldos, no tienen para salir el año. Hay que encontrar la solución de raíz", advirtió Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.