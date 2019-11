Diputados buscan recuperar salario recortado de senadores

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que se busca resarcir el “error” de haber disminuido el salario de los senadores al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

En conferencia de prensa, Mario Delgado dijo que se están analizando varias alternativas como enviar una fe de erratas, o alguna otra vía jurídica, pero lo que está descartado es frenar la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación en el Diario Oficial.

Cabe recordar que el pasado jueves en una sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación y ahí se les disminuyó de 105 mil pesos mensuales a 74 mil 500, como a los diputados federales.

“Estamos dispuestos (a resarcir), estamos esperando las vías para poder hacerlo. Y lo tendrá que decidir el pleno, finalmente” explicó Mario Delgado.

Mario Delgado explicó que no hubo una cortesía política de parte de los integrantes de la Cámara de Diputados para hablar con sus colegas senadores y avisarles que vendría el recorte para dejarles el salario igual que a los diputados.

“Toda la Cámara debió haber platicado con ellos, como cortesía, porque está claro que la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos es de la Cámara de Diputados, pero sí debió haber existido una cortesía política con el Senado, cosa que no hubo. No se va a detener la publicación de esto por esta causa, no. Estamos viendo las rutas posibles jurídicas, para plantearlo, planteárselo al Pleno y que el Pleno decida”, explicó.

Mario Delgado explicó que el Presupuesto de Egresos ya fue aprobado, y remitido al Ejecutivo, en consecuencia se están explorando distintas posibilidades para ver si se les pudiera devolver a los senadores.

“Ahora, ¿por qué existe la posibilidad?, porque se cambió la referencia a la remuneración anual de los senadores, pero no se les alteró su presupuesto total. Es decir, si se hace la corrección, ellos sí tendrían dinero para mantener los 105 mil pesos netos que quieren ellos ganar. Es decir, no tendría impacto presupuestal. Entonces, estamos explorando si hay alguna vía jurídica y por supuesto, tendría que aprobarlo el Pleno para ver si lo podemos resarcir ante esta medida”, dijo.

Dijo que la reducción obedece a que la Comisión de Presupuesto tenía la idea de aplicar al 100 la Ley de Remuneraciones, y qué dice la Constitución Política, “a trabajo igual, remuneración igual, la remuneración tiene que ver con el nivel de responsabilidad. Entonces, la Constitución no distingue entre distintos niveles de responsabilidades entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, habla del Congreso y todos somos legisladores. Entonces la lógica que sigue el dictamen es ésa, si tenemos la misma responsabilidad, corresponde el mismo nivel de salario”.