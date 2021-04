Diputados aprueban iniciar proceso de desafuero en contra de Cabeza de Vaca

MÉXICO.-Esta noche la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó iniciar el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República acusa de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Con tres votos a favor de Morena y PT y uno en contra del PRI, se aprobó la declaración de procedencia en contra del gobernador, por lo que la Cámara de Diputados se erigirá como Jurado el viernes para determinar si se desafora a García Cabeza de Vaca, señaló Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de diputados de Morena.

Pablo Gómez, Martha Patricia Ramírez, de Morena y Mary Carmen Bernal, del PT fueron los diputados que votaron a favor de iniciar dicho proceso, mientras que la priísta Claudia Pastor fue quien emitió el voto en contra.

Ante esto, la diputada del PRI manifestó que para ella no hay razones válidas para el desafuero, además de aseverar que "No puede hacerse justicia selectiva; esto huele más a venganza política que a justicia. No se vale que a algunos casos se les da más prisa y a otros no”.

Cabe destacar que el fuero con el que cuenta el gobernador de Tamaulipas lo protege de ser detenido mientras se encuentre en funciones públicas, por lo que la única forma de ser sometido a juicio mientras está en el cargo es mediante una declaratoria de procedencia, como la que solicitó la Fiscalía General de la República.