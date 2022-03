Diputado morenista es asaltado por hombres armados en Ecatepec: VIDEO

ECATEPEC, México.- Durante la tarde de este lunes, fue asaltado el diputado local morenista, Faustino de la Cruz Pérez, por dos hombres armados quienes para despojarlo de sus pertenencias lo amagaron con una pistola a unas cuadras del palacio municipal.

El hecho fue dado a conocer por el propio legislador por el Distrito 21 de Ecatepec quien denunció ser víctima de la delincuencia en el centro de San Cristóbal.

Amig@s, Lamento informarles que acabo de ser víctima de la delincuencia, sufrí un asalto con violencia, me encuentro bien, lo que se llevaron fue material, me duele ver que parte de la juventud en Ecatepec no encuentra el cauce para su desarrollo y crecimiento personal!!. No descansaremos hasta que nuestra realidad sea diferente. Hasta la Victoria Siempre!!", publicó a través de su cuenta personal de Facebook.