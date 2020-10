Diputado del PRI da positivo a Covid-19; lo confirma a través de redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Ismael Hernández Deras (PRI) resultó contagiado con Covid-19.

El legislador dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que presentó síntomas, se realizó una prueba y el diagnóstico dio positivo.

Aseguró que continuará trabajando de manera virtual.

"Ante la presencia de malestares físicos, me realicé una prueba de #COVID19, he sido informado que el resultado es positivo. Me mantendré aislado los próximos días, y continuaré trabajando virtualmente, cumpliendo con mis responsabilidades en @Mx_Diputados y @CNC_CEN".

Hasta el pasado 10 de septiembre 31 diputados federales se habían contagiado de Covid-19, desde marzo cuando comenzó la pandemia en México.

El caso más reciente fue el del diputado Mario Delgado, quien el pasado miércoles también confirmó el contagio a través de su cuenta de Twitter.