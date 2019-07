Diputado de Morena denuncia indiferencia de Arturo Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión de la Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, Eraclio Rodríguez Gómez (Morena), aseguró que el pasado martes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, simplemente le dijo: “¿qué no entiende, que no puedo hablar con usted?”, cuando intentó dialogar con el funcionario federal la falta de recursos para el campo.

Eraclio Rodríguez Gómez es uno de los líderes de los productores y campesinos que han bloqueado carreteras en los últimos días debido a que tienen congelados los recursos para este sector y este jueves, a pesar de ser de la banacada de Morena, votó en contra de la ratificación de Arturo Herrera como titular de Hacienda.



En entrevista en la Cámara de Diputados, Eraclio Rodríguez Gómez informó que el pasado martes, cuando Arturo Herrera compareció ante la Comisión de Hacienda, él fue de la comitiva que lo acompañó a la salida y ahí buscó el diálogo con Herrera, sin embargo, éste le respondió que no quería hablar con él.



"En el trayecto yo le quise abordar el tema, porque al siguiente día eran las manifestaciones; el secretario, pues de una manera muy inusual me dijo que no quería hablar conmigo. Le volví a insistir de la necesidad de que platicáramos para atender el asunto, pudo haberme atendido, haberme dicho que pues que no lo podía arreglar ¿verdad? Pero de una manera muy tajante me dijo '¿qué no entiende, que no puedo hablar con usted?´'. Entonces, pues obviamente no voy a ir a votar por alguien que no puede hablar conmigo", dio a conocer.



Acusó que en el gobierno Federal hay una fuerte dosis de soberbia, y deben poner los pies en el suelo, porque hay un compromiso con el pueblo de México para hacer lo mejor que puedan, pero el presidente, Andrés Manuel López Obrador está mal informado, consideró.



"Nadie tenemos la razón completa; todos nos podemos equivocar y, bueno, hay algunos que se equivocan por intereses y hay otros que nos equivocamos porque somos tontos, pero aquí hay que agarrar cada quien su papel. Yo no creo que ellos lo hagan porque sean tontos, creo que en los informantes del Presidente creo que hay intereses oscuros que lo están llevando a una mala toma de decisiones y es un llamado, con todo el respeto que me merece mi Presidente, corrijamos", explicó.



Protesta



Adelantó que el próximo 31 de julio a las 6 de la mañana van a convocar a una conferencia de prensa en el Zócalo y darán a conocer su planteamiento y se hará un recuento de los daños de los daños que ha causado la falta de ejercicio del Presupuesto del 2019.



Y el próximo 14 de agosto, esperando un tiempo de respuesta del gobierno y para no ir a la confrontación, harán una manifestación el doble de grande que la del miércoles pasado en distintos estados y carreteras del país, y no descartó ir a los aeropuertos.



Adelantó que de manera paralela a las manifestaciones podrían presentar una controversia constitucional para exigir los recursos, y adelantó que no va a buscar ningún acuerdo con los coordinadores parlamentarios o fracciones, sino iría con los diputados de todos los colores.

"Yo buscaría a los diputados, o sea, no buscaría a los coordinadores, no buscaría hacer un acuerdo con ninguna fracción parlamentaria, buscaría más que todo el acercamiento con mis compañeros diputados y tratar de arreglar esto; o sea, no tengo interés de llevarlo más allá de dónde debe de ser", explicó.



Persecución



Rechazó que haya tenido represalias de la bancada de Morena por haber votado contra Arturo Herrera y dijo que en este grupo parlamentario hay mucha apertura, pero sí denunció un acoso como presidente de Comisión.



"En Morena hay mucha apertura, la gente somos (…) a mí nunca me han dicho que tenga que votar por tal o cual posicionamiento a, simplemente yo hoy voté así por la actuación del secretario, creo que más que el voto, yo voté así a sabiendas de que mi voto no cuenta, uno entre 500 no marca, pero sí dejar muy puntual de que no estoy de acuerdo con el trato que se nos da", explicó.



Relató que todo el día tiene a los de seguridad en sus oficinas de la Comisión y constantemente le piden información financiera, "nos dan a la Comisión nueve mil 500 pesos para gastos, no, no lo acabamos ni para el toner y quieren que les esté informando de qué estamos haciendo porque creen que yo financio todo esto, pues con qué, pues si no nos dan ni para los gastos más necesarios".

"Si ustedes van a la oficina, el piso se está levantando, los mobiliarios todos chuecos, pero bueno, con eso tenemos que trabajar, estamos conscientes, no me voy a poner a pedir que pongan un piso nuevo en la oficina".



- ¿Acoso?

- Bueno, pues hay cierta persecución.