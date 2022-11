Diputada sube con su bebé a la tribuna y desencadena disputa

CIUDAD DE MÉXICO.- Una disputa tuvo lugar en la Cámara de Diputados durante la sesión para discutir el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, cuando una representante subió a la tribuna con su bebé en brazos.

La diputada en cuestión es la panista Ali Sayuri Meneses, quién subió con su niña a la tribuna, este acto comenzó una ola de reclamos de las diputadas de Morena, que exigían que no expusiera al menor.

Quiero pedirle que actúe con toda responsabilidad y exhorte a las diputadas que se0 encuentran en tribuna a que de manera inmediata bajen al bebé, al niño que tiene con ella en los brazos. Si está la mamá o no está, no tienen derecho a exponerlo porque los menores tienen derechos y no puede ser que en esta legislatura los estén exhibiendo de esa forma, con la autorización o no de su madre", le reclamó la diputada Susana Prieto, de Morena.