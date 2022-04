Diputada América Rangel es señalada por transfobia tras compartir tweet falso

CIUDAD DE MÉXICO.- América Rangel, diputada por el PAN en la alcaldía Miguel Hidalgo, compartió un tweet supuestamente realizado por Cinemex donde explica los motivos por los cuales se le pidió a una mujer trans y a su acompañante que se retiraran del baño de mujeres del lugar, además de llamarles “caballeros”, tweet que resultó ser falso.

Denuncian a Cinemex por negar baño de damas a mujeres trans

De acuerdo con la usuaria de Twitter, Lo Coletti, al acudir a un Cinemex, ella y su acompañante entraron al baño de mujeres, pero una empleada las corrió del lugar.

Una empleada del cine entro y nos llamó "caballeros" y nos pidió que nos saliéramos del baño porque había personas con sus hijos.”, dijo.

Supuesta respuesta de Cinemex y postura de América Rangel

Ante esto, la diputada panista compartió una captura de pantalla de un presunto tweet de Cinemex donde explicaba la razón por la que la mujer y su acompañante habían sido corridas del lugar, y acusó que fue porque “estabas mostrando los genitales a las mujeres presentes, mientras cambiaban el pañal a una bebé”.

Tal respuesta, presuntamente firmada por el CM, Juan Colmenares, venía de la cuenta "verificada" de Cinemex.

Por su parte, América Rangel añadió:

“Los baños de mujeres surgieron hasta el siglo XX gracias a la lucha de muchas exigiendo seguridad, privacidad y dignidad. Y eso es lo que todavía queremos las mujeres cuando entramos a un baño, en especial para las niñas. Bien por @Cinemex que no permite esto”.

Denuncian transfobia de América Rangel

No obstante, usuarios de la red social indicaron que se trataba de un tweet falso, pues además de que se trataba de una captura de pantalla, la cuenta original de Cinemex no tenía tal respuesta, además de que la supuesta respuesta se hizo tan solo un minuto después de la publicación de la denunciante, lo cual no daría tiempo al cine de ponerse en contacto con la sucursal donde ocurrió el incidente, como aseguró el tweet, además de que los caracteres superaban los permitidos en Twitter para una publicación.

Y aunque hubo quienes estuvieron de acuerdo con lo dicho por Rangel, tal respuesta le valió a la panista el ser acusada de transfobia al utilizar un tweet falso.





Comunicado oficial por parte de Cinemex

Hoy por la mañana, Cinemex emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de Twitter donde ofreció "una disculpa a toda la comunidad que se sintió ofendida por el malentendido suscitado", además de comprometerse a reforzar sus politicas de respeto y rechazó "toda agresión hacia cualquier persona" ya fuera en sus instalaciones o cuentas oficiales.