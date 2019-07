Dimite única diputada del PRD en BC; votó por ampliación

LA PAZ, Baja California.- La única diputada local de Baja California que pertenecía al PRD y que votó a favor la ampliación de 2 a 5 años el mandato de Jaime Bonilla, renunció a este instituto político y se declaró legisladora independiente.

Rocío López Gorosave, quien también es integrante de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, envió cartas a la dirigencia nacional del Sol azteca y a la presidencia de la Mesa Directiva donde anuncia su renuncia a representar al sol azteca ante el Congreso y se declaró legisladora independiente.

Explica que no puede ser expulsada de donde no milita y es que Rocío López Gorosave fue candidata externa del PRD en la campaña del 2016 y se quedó como legisladora con las siglas del sol azteca.

En un oficio que le envió a Ángel Ávila, secretario general del Partido de la Revolución Democrática, agradeció que le abrieran las puertas del partido para participar por una diputación local en el 2016, en la cual alcanzó la votación más alta y contribuyó a que el PRD mantuviera el registro en Baja California.

Explicó que en toda su gestión como legisladora, todas sus acciones, iniciativas y gestiones, así como el sentido de su voto fue con plena responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, con independencia de cualquier grupo político.

Pero precisa que pudiera haber una confusión, ya que ella no es militante del PRD, por lo tanto no podría ser expulsada de algún organismo que no pertenece.

“Les reitero que durante mi gestión como representante popular he trabajado muy duro por dignificar el ejercicio de la política, y he entregado a los ciudadanos buenos resultados tanto en la labor legislativa, como en la gestión social y en cumplimiento de mis obligaciones, lo que seguiré haciendo con el mismo entusiasmo y con la misma entrega hasta el último día de mis funciones como diputada”, explicó en su primera misiva.

Además, en la segunda carta, dirigida al presidente del Congreso del Estado, el priista Édgar Benjamín Gómez, que dejaba de representar al PRD con el objetivo de mantener su independencia política y ser congruente con sus decisiones, principios y valores éticos.

“Por lo anterior expuesto, solicito respetuosamente a ustedes: tengan a bien darse por enterados de lo aquí descrito y por consiguiente considerarme en todo lo subsecuente como diputada independiente”, explicó en su carta.