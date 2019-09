Difunden video del momento que joven cae de trajinera en Xochimilco y muere

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales difundieron el momento cuando un joven cayó de una trajinera en Xochimilco y perdió la vida.

Una mujer se escucha gritar en la grabación en la que se ven a una gran cantidad de jóvenes en un convivo.

No mames, ¿quién se cayó, quién se cayó?”, grita la mujer desesperada al ver que el muchacho se precipitó al agua.

“!No, no, no, no, no!, ¡Qué pedo! ¡Se cayó Chema!, ¡No es cierto!, ¡Empecé a grabar una historia y vi cómo se cayó!”, decía con voz alterada.

El clip dura alrededor de 1 minuto 19 segundos y se ha vuelto viral en las redes sociales.

Esta mañana elementos de rescate y la Policía Ribereña hallaron el cuerpo del joven.

El día de ayer personal de seguridad fue alertado de un incidente en el Canal de San Cristóbal, en las cercanías del embarcadero de Zacapa, en la alcaldía Xochimilco.

Momentos después se supo que un muchacho que se encontraba festejando un cumpleaños con personas originarias de Puebla se había caído al agua.

Los hechos sucedieron alrededor de las 15:00 horas, la víctima fue identificada como José Manuel ‘N’, de 20 años, se dice que cayó accidentalmente de la trajinera y sus acompañantes los perdieron de vista.

Cuerpos de rescate utilizaron las trajineras para peinar la zona donde se les informó que el joven había caído al agua.

Por horas lanzaron cuerdas con ganchos al canal, con la intensión de encontrar el cuerpo.

La mañana de este lunes fue localizado sin vida José Manuel.